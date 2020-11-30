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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk bayrağıyla kaplanan mega bloklar Gelibolu’ya ulaştı

İHA

Türk bayrağıyla kaplanan mega bloklar Gelibolu’ya ulaştı

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün tanesi 700 ton ağırlığında olan 3 mega bloğu Gelibolu’ya ulaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nda Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımının tüm hızıyla devam ettiğini açıkladı. Köprünün yapımında kullanılacak 3 adet mega blok, Gölcük Çimtaş Tesisleri'nden Gelibolu’ya getirildi. Tabliyelerin taşınması sırasında Türk bayrağı ile kaplanan bloklar görsel bir şölen oluşturdu. Hizmete girdiğinde dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayaklarının yüksekliği, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi 300 metrelik Eyfel Kulesi'ni geçti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde 1 adet betonarme viyadük, 2 adet hidrolik köprü, 3 adet alt geçit köprüsü, 20 adet üst geçit, 34 adet alt geçit ve 205 adet menfezin tamamlandığı belirtildi. 3 adet alt geçit, 22 adet üst geçit, 6 adet köprü, 10 adet kutu menfez, 12 adet kavşak, 3 adet otoyol hizmet tesisi, 3 adet ücret toplama istasyonu, 1 adet bakım işletme merkezi ve 1915 Çanakkale Köprüsü bünyesinde 2 adet betonarme yaklaşım viyadüğü ve otoyol bünyesinde yer alan 1 adet betonarme viyadükte ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Avrupa ve Asya Ankraj bloklarında imalatlar yüzde 99 oranında tamamlandı
Avrupa ve Asya Ankraj bloklarında imalatların yüzde 99 oranında tamamlandığı ifade edilen açıklamada, “Ana kablo tel imalatları tamamlanırken, tel demet imalatında yüzde 89 gerçekleşme sağlandı. Ayrıca fabrikada tabliye imalatları kapsamında panel imalatında yüzde 92, blok imalatlarında ise yüzde 45 gerçekleşme sağlandı” denildi.

3 adet mega blok Gelibolu Tabliye Depo Sahası'na getirildi
Fabrikada tamamlanan 3 adet mega bloğun Gölcük Çimtaş Tesisleri'nden Gelibolu Tabliye Depo Sahası'na getirildiği kaydedilen açıklamada, “Tabliyelerin taşınması sırasında Türk bayrağı ile kaplanan bloklar görsel bir şölen oluşturdu. Kedi Yolu montajının tamamlanması ile mega blok olma özelliğine sahip, 48 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde ve 700 ton ağırlığındaki tabliyenin gerekli hazırlıkların ardından montajına başlanılacak” ifadelerine yer verildi.

Çanakkale Boğazı 6 dakikada geçilecek
Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayaklarının yüksekliğinin 300 metrenin üzerine çıktığı, köprünün 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacağı da dile getirilirken, köprü sayesinde Çanakkale Boğazı’nın 6 dakikada geçilebileceğine dikkat çekildi. Ayrıca hizmete girdiğinde ‘dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü’ unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün her iki yakasında 333'er metre yükseklikteki kulelerin üst kısmında Seyit Onbaşı’nın Çanakkale Savaşları’nda namluya sürdüğü top mermisini simgelemesi amacıyla top mermisi şeklinde eklentiler monte edileceği belirtildi. Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak.

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