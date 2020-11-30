Gökçeada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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ÇANAKKALE (DHA)KUZEY Ege Denizi'nde beklenen poyraz nedeniyle GökçeadaKabatepe arasında yarın sabahki feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 05.00 ve 09.00'daki seferler yapılmayacak. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-11-30 21:15:05



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