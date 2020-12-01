Çanakkale'de kaçak kazı operasyonu: 17 gözaltı

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de jandarma ,kaçak kazı yapan 17 şüpheliyi yakalayarak,

gözltına aldı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesi Geyikli Beldesi Dalyan köyü Altıngüneş mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgeye düzenledikleri

operasyonla 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 13 şüpheli de adreslerinde yakalandı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 5 dedektör, 4 dedektör yeleği, 3 dedektör kulaklığı, 3 dedektör ekran monitörü, 4 akü, 5 güç aktarım kablosu, 20 dedektör çubuğu, 4 balıkçı çizmesi ve 1 araç ele geçirildi.

17 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-12-01 09:37:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.