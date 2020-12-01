Çanakkale'de Karabiga beldesi ve Balıklıçeşme köyü karantinaya alındı



Ayhan AKKAYA/ BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi ve Balıklıçeşme köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Biga ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, dün Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, ilçeye bağlı Karabiga beldesi ve Balıklıçeşme köyünde artan vaka sayısı nedeniyle 1 Aralık gecesinden itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca, belde ve köyde, bulaş riski öngörüldüğü için toplu ibadet edilmesi geçici olarak ertelendi. Cenaze defin işlemlerinin mümkün olduğunca kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması için vatandaşların bilgilendirilmesi kararlaştırıldı. Berber, kuaför, güzellik salonu gibi iş yerlerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Balıklıçeşme köyünde yaşayanların maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarılması kararı alınırken, kısıtlama boyunca ev ziyaretleri yasaklandı.

Köy minibüsleri ve işçi servisleri gibi toplu taşıma araçlarının köye giriş-çıkışı geçici süreliğine kısıtlandı.

Karantinaya alınan belde ve köyde yaşayanların tüm ihtiyaçları, Biga Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Birimi karşılayacak. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282´nci maddesi gereğince idari para cezası kesilecek.

Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı açıklandı.

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA

2020-12-01 10:32:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.