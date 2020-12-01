Köy evinden gladyatör steli çıktı

Çanakkale’nin Kumkale köyünde gerçekleştirilen operasyonda, M.Ö. 200600 yıllarına ait olduğu değerlendirilen gladyatör figürlü dikili taş (steli) ile yine aynı döneme ait olduğu değerlendirilen sütun tamburu parçası ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Troya Müzesi görevlilerince birlikte Kumkale köyünde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; bozulmadan günümüze kadar gelen M.Ö. 200600 yıllarına ait olduğu değerlendirilen gladyatör steli, yine aynı döneme ait olduğu değerlendirilen sütun tamburu parçası ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde tarihi eserlerin paha biçilemez değerde olduğu ve eşi benzeri olmadığı olmayan figürlerin tarihe ışık tutacağı belirtildi.

İfadeleri alınan şüpheli N.G. ile Ö.K., savcılık talimatının ardından serbest bırakıldı.

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