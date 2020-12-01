Mantar toplamaya çıkıp, kaybolan kadın bulundu

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde mantar toplamak için çıktığı arazide kaybolan Safiye Kenar Orta, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.

Çan ilçesine Terzialan beldesinde yaşayan Safiye Kenar Orta, dün mantar toplamak için Ozancık köyü yakınların araziye gitti. Bir süre sonra Safiye Kenar Orta'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Safiye Kenar Orta, yapılan çalışmayla bulundu. Orta'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-12-01 11:34:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.