Çan’da kaçak etil alkol ele geçirildi

'Yine süslü yine havalı mıyım?'

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Çanakkale’nin Çan ilçesinde yaklaşık 1600 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Çan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında, Biga'dan Çan ilçesine getirilen bir kamyonette sahte rakı yapımında kullanılan yaklaşık 1600 litre kaçak etil alkol yakalandı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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