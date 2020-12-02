Bayramiç’te 305 litre bandrolsüz içki ele geçirildi

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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yol arama ve kontrol uygulaması gerçekleştirilen jandarma ekipleri, 305 litre bandrolsüz şarap ele geçirdi.

Bayramiç ilçesi Üzümlü köyü Halilbey Çiftliği mevkiinde yol arama ve kontrol uygulama yapan Çanakkale İl Jandarma ekipleri, durdurdukları bir araç içerisinde 235 litre bandrolsüz şarap ele geçirdi. Şüphelilerin imalathane olarak kullandıkları değerlendirilen ikametlerinde yapılan aramada ise kaçak olarak imal edilen 60 litre şarap ele geçirildi.

Toplam 305 litre şaraba el konulurken, U.K.M., S.E., ve E.Ş isimli şahıslar hakkında 5607 Sayılı kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçundan adli işlem yapıldı.

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