Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu:3 gözaltı

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Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürdükleri operasyon neticesinde 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramalarda; 1,26 gr Metamfetamin, 30 gr Esrar ve 184,87 gr Sentetik Cannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2’sinin işlemleri devam ediyor.

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