Çanakkale'de 305 litre kaçak şarap ele geçirildi

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ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE'de, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 305 litre kaçak şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bayramiç ilçesi Üzümlü Halilbey Çiftliği mevkisindeki yol arama ve kontrol faaliyetinde, araç içinde 245 litre kaçak şarap ele geçirildi. Şüphelilerin imalathane olarak kullandıkları değerlendirilen adreslerinde yapılan aramalarda ise kaçak olarak imal edilen 60 litre şarap ele geçirildi. Toplam 305 litre kaçak şaraba el konulurken, cumhuriyet savcısı talimatıyla şüpheliler U.K.M., S.E. ve E.Ş., gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez

2020-12-02 11:27:30



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