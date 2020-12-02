Çanakkale'de bin 225 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bin 225 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerinin `sahte, kaçak alkollü içki ile etil, metil alkol´ suçlarına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda, Çan ilçesinde kaçak alkollü içki üretildiği bilgisine ulaşıldı. Operasyonda bir minibüs içinde bin 225 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-12-02 11:35:07
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.