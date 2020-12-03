Çan Belediyesi tatlı su ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları devam ediyor

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Çan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, tatlı su ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Çan Belediyesine bağlı ekipler, İlçe genelinde içme suyu problemi yaşanmaması için tatlı su şebeke hattı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yeşilova Camii kanalizasyon hattında da yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırmak adına çalışma yapıldığını aktaran Başkan Bülent Öz, “Ekiplerimiz zemin suyu toplanması için drenaj çalışmalarını gerçekleştiriyor” bilgisini paylaştı.

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