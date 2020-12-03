Rus savaş gemisi ‘Azov’ Çanakkale Boğazı'ndan geçti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi’nden Marmara Denizi’ne doğru yol alan ‘Azov’ isimli Rus savaş gemisi saat 15.45 sıralarında Çanakkale Boğazı’nda giriş yaptı. Saat 16.45 sıralarında Kilitbahir kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen Rus savaş gemisine 36 millik boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.