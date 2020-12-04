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1915 Çanakkale Köprüsü tabliyesinin dördüncü bloğu geldi

DHA

1915 Çanakkale Köprüsü tabliyesinin dördüncü bloğu geldi


Burak GEZEN/ÇANAKKKALE, (DHA)1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak `kedi yolu'nun yapımı devam ederken, köprü tabliyesinin dördüncü bloğu da Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına ulaştı. Gölcük'ten özel bir gemiyle getirilen tabliye bloklarının genişliğinin 45, uzunluğunun 48 metre ve ağırlığının ise 700 ton olduğu belirtildi. 
Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 tarihinde atılan 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında, Çanakkale Boğazı´nda Avrupa ve Asya kıtaları ilk kez birbirine bağlanmış olacak. 2023 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun asma köprüsü unvana sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kuleleri Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle tamamlandı. Köprüde kedi yolu yapımı devam ederken, Çimtaş firması tarafından Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarında üretilen tabliye blokları da Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına gelmeye devam ediyor. 
Köprü kulelerinin bloklarının da imalatını yapan Çimtaş firmasına ait özel bir gemiyle Gölcük'ten Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına getirilen tabliye bloklarının her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında. Ana halatlar ile askı halatlarının montajının ardından, tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci yardımıyla kaldırılarak askı halatlarına bağlanacak ve tabliye teşkil edilmiş olacak. Çimtaş firması, yıl sonuna kadar haftada 2'şer kez tabliye bloğu sevkiyatı yapacak. Tabliye blokları Çimtaş tarafından, kendisine ait olan 'GMK 1' isimli gemi ile 18 saat süren yolculuğun ardından Çanakkale'ye ulaşıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü tabliye blokları toplamda 70 sevkiyat ile Çanakkale'ye getirilmiş olacak.
TASARIMDA İNCE DETAYLAR
1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.
18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK
Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN
2020-12-04 12:17:00

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