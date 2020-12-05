Çanakkale'de cadde ve meydanlarda kısıtlama sessizliği

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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, meydan ve sokaklar sessizliğe büründü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, dün akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Çanakkale'de kısıtlama nedeniyle cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar araçlarıyla trafikte seyretti. İskele Meydanı başta olmak üzere kentin birçok yerinde polis ekipleri denetim yaptı. Kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2020-12-05 10:11:03



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