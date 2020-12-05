Rus savaş gemileri Akdeniz'e iniyor

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Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk' ile 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e iniyor.

Marmara Denizi'nden saat 09.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk' ile 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', saat 10.30 sıralarında peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Çanakkale önlerine geldi. Rus savaş gemilerinin güvertesinde, can yelekli askerlerin olduğu görüldü. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemileri, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus savaş gemilerine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2020-12-05 11:06:58



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