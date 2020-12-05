Tayland'dan Gelibolu'ya gelin geldi



Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine 5 ay önce arkadaşlarına ziyarete gelen Tayland'lı Najhatai Caiwan (33), aşık olduğu Mert Onay (33) ile evlendi.

Tayland'dan 5 ay önce Biga ilçesinde bir masaj salonu işleten arkadaşlarına ziyarete gelen Najhatai Caiwan, Gelibolu'da yaşayan Mert Onay ile tanıştı. Caiwan, tatili bittikten sonra döndüğü ülkesinden de Mert Onay ile telefonla görüşmeye devam etti. İkili, bir süre sonra evlilik kararı aldı. Yeniden Türkiye'ye gelen Caiwan ile Onay, Gelibolu Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan nikah ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahidi, Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü oldu.

Ülkesinde restoran işlettiğini anlatan Caiwan, "Ben her şeyi bırakıp sevdiğimin yanına geldim. Yeni bir hayata başlayacağım. İşlerimizi yoluna koyduktan sonra eşim Mert Onay ile restoran açmayı planlıyoruz. Türk ve Tayland yemekleri olacak. Türkiye'yi seviyordum. Şimdi burada bir de sevdiğim insan oldu. Çok mutluyum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2020-12-05 12:42:30



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