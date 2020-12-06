Eniştesini demir çubukla öldürdü

Çanakkale’de, tartıştığı eniştesini, kafasına demir çubukla vurarak öldüren şahıs, gözaltına alındı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, sabah saat 08.00 sıralarında merkeze bağlı Çıplak köyünde meydana geldi. Eniştesi Nusret Adıgüzel (72) ile tartışmaya başlayan Kazım V. (72), daha sonra eline aldığı demir çubuğu Adıgüzel’in kafasına vurdu. Hareketsiz bir şekilde yerde yatan Nusret Adıgüzel’i kanlar içinde yerde gören Kazım V., panikleyerek durumu oğluna bildirdi. Olay yerine gelen oğlu, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Nusret Adıgüzel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Nusret Adıgüzel’in cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, eniştesini öldüren cinayet zanlısı Kazım V. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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