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2021 yılı bütçesi 1 trilyon 346 milyar olarak planlanıyor AK Partili Turan: “2021 yılı bütçesi geçen yıla göre yüzde 23 artışla planlanmakta

İHA

2021 yılı bütçesi 1 trilyon 346 milyar olarak planlanıyor AK Partili Turan: “2021 yılı bütçesi geçen yıla göre yüzde 23 artışla planlanmakta

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanılan 2021 yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
2021 yılın yatırım ve hizmet bütçesi yılı olduğunu belirten Turan, “AK Parti olarak milletimizin teveccühüyle üst üste 19. Bütçeyi hazırlamanın gururunu yaşıyoruz. Adeta yatırım ve hizmet bütçesi olan 2021 yılı Bütçesinin, dünyanın krizlerle boğuştuğu bir döneme rağmen, geçen yıla göre yüzde 23 artışla 1 trilyon 346 milyar TL olması planlanmakta.” dedi.
7 Aralık itibarıyla başlayan 2021 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin 12 gün aralıksız süreceğini belirten Turan, “2021 yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, ekonomik dengeleme kapsamında elde edilen kazançların korunması ve geliştirilmesi, enflasyonda kalıcı tek haneli rakamın yakalanması, sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi amacı taşımaktadır. Bütçedeki en büyük payı yine sağlık ve eğitim aldı. Bütçede planlanan kaynaklar, milletimizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin karşılanmasında kullanılacak. Çanakkale’miz de eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya her alanda bütçeden payını alacaktır. Şimdiden 2021 yılı Bütçesinin hemşehrilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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