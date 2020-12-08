Ezine’de 1 köy karantina altına alındı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 1 köy karantina altına alındı.
Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplanan Ezine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid19 salgınının yayılımını engellemek amacıyla Mecidiye köyü 14 gün süreyle karantina altına alındı.
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