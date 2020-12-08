Bayramiç'te 'organik' adı altında satılan ürünlere el konuldu



Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde A.G. ve C.Y.'ye ait 2 depoda yapılan denetimlerde, 'organik' adı altında üretimi ve satışı yapılan ürünlere, usülsüz üretildiği gerekçesiyle el konuldu, sorumlular hakkında idari işlem başlatıldı.

İlçede 'organik' adı altında üretimi ve satışı yapılan ürünlerin, toplum sağlığına, mevzuat ve mali hükümlere uygunluğunun denetimi yapılmak üzere oluşturulan komisyon üyeleri, 3 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. İlçe merkezinde A.G. ve C.Y.'ye ait depolarda; sirke, turşu, marmelat, reçel, zeytinyağı, tarhana, salça, un ve bunun gibi gıda ürünlerinden oluşan birçok malzemeye usulsüz üretildiği gerekçesiyle el konulurken, depolar da mühürlendi. El konulan malzemeler yediemine teslim edilirken, sorumlular hakkında idari işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2020-12-08 20:30:25



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