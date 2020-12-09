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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇOMÜ ile ÇATOD arasında işbirliği protokolü imzalandı

İHA

ÇOMÜ ile ÇATOD arasında işbirliği protokolü imzalandı

Çanakkale Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (ÇATOD) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü ile sektörel işbirliği protokolü imzaladı.
ÇOMÜ Rektörlüğü ve ÇATOD arasında Çanakkale ve Ülke Turizminin geliştirilmesi için üniversite özel sektör işbirliği için örnek bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda; ÇOMÜ Turizm Fakültesi ve ÇATOD; staj, tam ve yarı zamanlı istihdam konularında ÇATOD iş havuzunu etkin olarak kullanacak. ÇOMÜ Turizm Fakültesi ve ÇATOD, Türkiye ve Dünya turizmdeki eğilimler, gelişen trendler, pazar analizleri, Covid19 sonrasında değişen tüketici tercihleri, sektörel teknoloji dönüşümleri gibi konularda ortak sektörel dergi yayınlayacaklar. Gerçekleştirilen yayınlarda, hem akademi, hem de turizm sektörüne referans bir kaynak olunması hedefleniyor.
ÇOMÜ Rektörlüğü ve ÇATOD arasında gerçekleştirilen protokol, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve ÇATOD Başkanı Armağan Aydeğer tarafından karşılıklı imza altına alındı. Toplantıya; ÇOMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Boz, ÇATOD Başkan Yardımcısı Nilgün Gökser, ÇOMÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Bekir Eşitti ve Doç. Dr. Erol Duran katıldı.
“Bölge ve ülke turizmine ışık tutacak bir çalışma”
Karşılıklı atılan imzalar sonrasında bir açıklama yapan ÇATOD Başkanı Armağan Aydeğer; “ÇATOD olarak ÇOMÜ Turizm Fakültesi ile gerçekleştirmiş olduğumuz işbirliği protokolünün ülkemiz ve bölgemiz turizmine çok önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz. Bu protokol ile özel sektörün sahip olduğu tecrübe ve saha deneyimi, Türkiye’nin en önemli turizm fakültelerinden biri olan ÇOMÜ Turizm Fakültesinin entelektüel birikimi ile birlikte oluşturacağı sinerjinin Türkiye turizmi için çok önemli bir referans kaynağı olacağına inanıyoruz. Çanakkale’miz geçmişte benzer sinerjilerin çıktısını, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odamız önderliğinde ortaya konan Troya 2018 projesi gibi ülkemiz için model örnek çalışmalarla ispatladı. Bugün ÇATOD olarak Çanakkale’mizin en değerli kurumlarından bir olan ÇOMÜ ile böyle bir birlikteliğin içinde olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Amacımız bölgemiz ve ülkemiz turizmine ışık tutacak çalışmalara öncülük etmek, çok hızlı bir ivme ile değişen dünya konjonktüründe, bölgemizin ve ülkemizin turizmden aldığı katma değerin yükseltilmesine katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda, akademik disiplin ve entelektüel birikim ile sektörümüzün dinamizminin güçlü bir harmanını sağlamak istiyoruz” dedi.
“Turizm fakültemizin mutfağı ÇATOD’dur”
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat MURAT ise; “ÜniversiteEndüstri iş birlikleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzun yıllardır ön planda tutulan bir konudur. Ama maalesef Üniversite Endüstri iş birliği kâğıt üzerinde uzun yıllardır olmasına rağmen pratiğe aktarımı konusu üzerinde son yıllarda durulmaktadır. Üniversite olarak biz sanayi, hizmet sektörleri üniversite iş birliklerini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda bizzat sektör temsilcileri ile beraber birçok adımı da atmış bulunuyoruz. Ben değişik platformlarda bu konunun önemini dile getiriyorum. Turizm Fakültemizin öğretim elemanlarına da sürekli ifade etmekteyim. Burası Türkiye’nin en iyi turizm fakültelerinden bir tanesi olmalıdır. Bunun başarılması için öğretim elemanlarımızın sektörle içiçe olmaları, bizzat işin mutfağına inmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla Turizm Fakültemizin Mutfağı ÇATOD’dur diyebiliriz. Bu nedenle bu iş birliği çok önemlidir ve güzeldir. Biz bu iş birliği protokolünü çok önemsiyoruz ve bu tür iş birliklerinin arttırılmasını bekliyoruz. Turizm, kültür, arkeoloji, tarım Çanakkale’nin en güçlü olduğu alanlardır. Çanakkale’miz bu anlayışla ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından birisi haline gelmelidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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