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AK Partili Turan: İşverenimizin, esnafımızın ve çalışanlarımızın yanındayız

DHA

AK Partili Turan: İşverenimizin, esnafımızın ve çalışanlarımızın yanındayız


ÇANAKKALE, (DHA) AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale´de bu yıl 11 bin 341 iş yerine 2 milyon 548 bin 481 TL asgari ücret desteği sağlandığını ifade etti. 
Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, salgının başından bu yana sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, Çanakkale için çok önemli ekonomik ve sosyal destek paketlerini hayata geçirdiklerini söyledi. Turan, Çanakkale'de bu yıl 11 bin 341 iş yerine 2 milyon 548 bin 481 TL asgari ücret desteği sağlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Yine bu süreçte sigortalı 61 bin 684 kişi ile 13 bin 580 iş yerine toplamda 119 milyon 559 bin 558 TL prim teşviki uygulandı. İŞKUR üzerinden salgının çalışma hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması anlamında önemli destekler verildi. Kısa Çalışma Ödeneği için ödeme şartlarını yerine getiren ortalama 17 bin 500 çalışan için bugüne kadar toplam 76 milyon 568 bin 694 lira ödeme yapıldı. 8 bin 500 kişi için toplamda 25 milyon 623 bin 378 lira Nakdi Ücret Desteği verildi. 5 bini aşkın kişiye toplamda 32 milyon 362 bin 160 lira işsizlik ödeneği verildi. Ayrıca, Toplum Yararına Program, eğitim programları, meslek kursları ve online eğitimler yapıldı. Bu süreçte 7 bini aşkın hemşehrimiz özel sektörde işe yerleştirildi. Bunların 387´si engelli kardeşimiz. Emeği geçenlere hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte hemşehrilerimize hizmet etmek her zaman onurumuz. Ayrıca neredeyse her gün yeni bir yatırım müjdesi verdiğimiz Çanakkale´de, Millet Bahçeleri yapılırken esnafa ve çalışana destek verilmediği gibi haksız ithamların kimseye faydası yok. Bugün Millet Bahçeleri gibi şehrimizi daha da güzelleştirecek projelerimizi hayata geçirirken diğer alanları asla ihmal etmiş değiliz."DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-12-09 16:43:50

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