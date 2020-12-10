Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli



Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)KUZEY Ege Denizi'nde beklenen lodos fırtınası nedeniyle GökçeadaKabatepe hattında bugünkü tüm feribot seferleri iptal edildi. Bu sabah karşılıklı olarak bir seferin yapılacağı BozcaadaGeyikli hattında da diğer seferler yapılmayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bugün saatte 70 kilometre hızla esmesi beklenen lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada; KabatepeGökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu. Bozcaada´dan saat 07.15, Geyikli´den saat 08.00 seferlerinin gerçekleşeceği BozcaadaGeyikli hattında ise gün içerisindeki diğer seferler yine olumsuz hava şartları nedeniyle yapılmayacak. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2020-12-10 01:04:47



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