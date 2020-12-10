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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşyerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İHA

İşyerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir maden ocağından hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre Ayvacık ilçesinin İlyasfakı köyündeki bir maden ocağından 07 Aralık 2020 günü saat 13.00 sularında 6 adet pano, 1 adet elektrik trafosu ve 1.700 metre bakır kablonun çalınmasının ardından harekete geçen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı araştırmalar neticesinde olayda kullanılan aracı belirleyerek, A.K.ve S.K. isimli (2) şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

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