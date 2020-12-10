İşyerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir maden ocağından hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Ayvacık ilçesinin İlyasfakı köyündeki bir maden ocağından 07 Aralık 2020 günü saat 13.00 sularında 6 adet pano, 1 adet elektrik trafosu ve 1.700 metre bakır kablonun çalınmasının ardından harekete geçen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı araştırmalar neticesinde olayda kullanılan aracı belirleyerek, A.K.ve S.K. isimli (2) şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.