Çanakkale´de kaçak sigara denetimi

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bir iş yerinde çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir iş yerinde yapılan denetimlerde, her birinde 200 adet bulunan 23 kutu doldurma sigara, 2 paket içerisinde 20 adet bulunan doldurma sigara ve 3 kilo 900 gram sarmalık kıyılmış tütüne el koyuldu.
İş yeri sahibi G.A., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-12-11 10:55:27
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