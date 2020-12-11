Çanakkale’de kaçak tütün operasyonu

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Çanakkale’de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine gerçekleştirdikleri operasyonda; her birinde 200 adet bulunan 23 kutu doldurma sigara, 2 paket içesinde 20 adet bulunan doldurma sigara ve 3 kilo 900 gram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

İş yeri sahibi olan G.A isimli şahsa 5607 SKM4733 SKM suçlarından yasal işlem yapılırken, tütün mamullerine el konuldu.

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