Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE İl Hıfzıssıhha Kurulu, sahillerde oltayla balık tutanlar arasında en az 3 metre mesafe olması ve belediyelerin gerekli yer işaretlemelerini yapması yönünde karar aldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Çanakkale İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı. Bu kapsamda sahil bandında olta balıkçılığı yapanlar arasında en az 3 metre mesafe olacak. Boya, yapışkan yer etiketi gibi gerekli yer işaretlemeleri ilgili belediyeler tarafından ivedilikle yapılacak. Belirlenmiş alan içerisinde bir kişi bulunabilecek.

Olta balıkçılığı yapanlara kolluk ve zabıta ekipleri tarafından da bilgilendirme yapılacak. Olta balıkçılığı yapılan her alanda en az bir zabıta alan sorumlusu olacak. Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta, sadece belirlenmiş alanlarda balık tutulmasını sağlayacak. Bu alanlardaki kişiler maske kullanacak ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade etmeyecek.

Temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulacak. Uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekiplerince yaptırım uygulanacak. Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil şeritleri, denetlenecek.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği idari işlem uygulanacak. Suç teşkil eden davranışlara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

Amatör balıkçı Dilaver Usta, "Karar kapsamında olta balıkçılığıyla ilgili 3 metre yerler belirlenirse, herkes için daha iyi olacaktır. Şu anda biz kurallara uyuyoruz. Maske ve mesafeye dikkat ediyoruz. Alınan karardan memnunum ve herkesin de uymasını tavsiye ederim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2020-12-11 17:56:02



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