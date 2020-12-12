Kaymakam Gürdal, köy konağını inşaatını inceledi Sevdanur Şahin

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Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihalesi yapılan Şerbetli Köyü Köy Konağı İnşaatında incelemelerde bulundu.

6 Ekim 2020 tarihinde ihalesi yapılarak, yer teslimi yapılan ve inşaat çalışmaları başlayan Çan İlçesine bağlı Şerbetli köy konağını yerinde inceleyen Kaymakam Gürdal, köy Muhtarı İlker Kuloğlu’ndan inşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Gürdal, "Halkımızın iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz. İnşaat çalışmalarını bir an önce bitirerek, konağımızı köylümüzün hizmetine sunacağız” dedi.

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