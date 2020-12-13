Çanakkale Boğazı, köprü çalışmaları için gemi geçişlerine kapatıldı (2)

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BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE YENİDEN AÇILDI

1915 Çanakkale Köprüsü ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak kedi yolunun montaj çalışmaları nedeniyle, sabah saatlerinde transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, çalışmaların erken tamamlanması üzerine saat 14.30'dan itibaren çift yönlü olarak yeniden gemi trafiğine açıldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-12-13 15:01:47



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