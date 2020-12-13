Gökçeada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın KabatepeGökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "14 Aralık Pazartesi günü KabatepeGökçeada hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Boğaz hatlarında (GeliboluLapseki, ÇanakkaleEceabat, ÇanakkaleKilitbahir) yoğunluk olması durumlarında seferler saatsiz olarak yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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