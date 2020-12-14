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Çanakkale'de Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği faaliyete başladı

DHA

Çanakkale'de Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği faaliyete başladı


Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla her ilde kurulması planlanan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine başladı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, 1 komiser ve 2 polis memuru ile hizmete başladı. Çevre ve doğa ile hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele amacıyla kurulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince, sahipli hayvanları öldüren ya da yaralayan, hayvanları zehirleyen, pornografik yayınlarda kullanan, hayvanları kumar oynamak amaçlı dövüştüren kişilere yönelik tüm adli ve idari işlemler yapılacak. Ekipler, hayvanlara eziyet çektiren veya pitbull, terrier, japanese tosa gibi tehlikeli cins hayvanları besleyen kişiler hakkında gerekli işlemleri yürütecek. Bu hayvanları gerekli görülürse yeniden sahiplendirme veya koruma altına almak amacıyla el koyma işlemleri yapabilecek.
Hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil ihbar aplikasyonu ile vatandaşların sokak hayvanlarına ve hayvan haklarına karşı bilinç ve duyarlılığı arttırma ile yaşanan ihlallerin en kısa ve hızlı yoldan kolluk birimlerine aktarılması amaçlanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da HAYDİ uygulamasından gelen ihbarlar da değerlendirilecek.
Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, bu kapsamda Halk Bahçesi'nde sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bıraktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında, il merkezinde 10 mahalle ve 26 ayrı noktada sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2020-12-14 12:52:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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