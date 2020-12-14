Çanakkale'de maden şirketlerinden pandemi hastanesine malzeme desteği



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Madenciler Derneği'nin organizasyonuyla, Doğu Biga Madencilik, TÜMAD Madencilik ve Eti Bakır şirketleri, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu. Şirketler, hastaneye ve çalışanlarına pandemi ile mücadelesinde destek olmak amacıyla 40 adet elektrikli hava filtreleme solunum cihazlı tulum ile 1 adet yoğun bakım destek ünitesi cihazı bağışladı.

Pandemi hastalarına hizmet veren ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, yoğun bakım kapasitesini artırmak ve risk altındaki sağlık personelinin virüsten korunmasına yardımcı olmak amacıyla Çanakkale´deki maden şirketleri bağışta bulundu. Doğu Biga Madencilik, TÜMAD Madencilik ve Eti Bakır şirketleri, yoğun bakım ile pandemi servislerinde görev yapan personelin virüsten korunmasına destek olmak amacıyla N95 maskeden daha fazla koruyuculuğa sahip olduğu belirtilen 40 adet elektrikli hava filtreleme solunum cihazlı tulum ile 1 adet yoğun bakım destek ünitesi cihazı bağışı yaptı. Şirketlerin, acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere önümüzdeki hafta yeni cihaz bağışında bulunacağı da belirtildi.

'SAĞLIK PERSONELİNİN KORUNMASINA KATKIDA BULUNMAK İSTEDİK'

Alınan cihazların tesliminin ardından Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Ahmet Şentürk, TÜMAD Madencilik İşletme Müdürü Çağrı Ökten ve Halkla İlişkiler Müdürü Şaban Kılıçan, ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muammer Karaayvaz´ı ziyaret etti. Şentürk, pandemi sürecinde sağlık personelinin büyük bir özveriyle görev yaptığını ve kendilerine minnettar olduklarını belirterek, "Sizlerin yükü oldukça ağır. Bizler ne yapsak bu hakkınızı elbette ödeyemeyiz. İçerisinde bulunduğumuz bu durumu, hep birlikte el ele vererek aşacağız. Maden şirketleri, sadece ekonomik birer yatırım değil, çevresel ve sosyal anlamda sürdürülebilirlik projeleriyle, faaliyet gösterdikleri çevreden başlayarak genişleyen halkalarla mümkün olduğunca günlük yaşama da dokunan birer yapı haline geldi. Modern madenciliğin bu yapısını bizler son derece önemsiyoruz. Son bir yıldır tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 sürecinde büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza destek olmak, onların çalışmalarını kolaylaştırmak adına bir araya gelerek bir destek vermeyi düşündük. Hem yoğun bakım kapasitesinin artırılmasına hem risk altındaki sağlık personelimizin korunmasına katkı koymak istedik. Bir an önce bu sürecin sona ermesi ve sağlıklı günlere geri dönmek en büyük dileğimiz. Bunda da en önemli yük yine sizlere düşüyor. Size, personelinize ve tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz" dedi.

Başhekimi Prof. Dr. Muammer Karaayvaz´ı ise, şirket yetkililerine hassas ve duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür ederken, Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Naci Tülek, "İçerisinde bulunduğumuz bu günlerde, en önemli yatırımın sağlık alanına yapılması gerektiği düşüncesiyle hareket ederek, yaptığımız çağrıya kayıtsız kalmayan tüm şirketlerimizin yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-12-14 12:57:50



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