Çanakkale'de maden şirketlerinden pandemi hastanesine malzeme desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de maden şirketlerinden pandemi hastanesine malzeme desteği

DHA

Çanakkale'de maden şirketlerinden pandemi hastanesine malzeme desteği


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Madenciler Derneği'nin organizasyonuyla, Doğu Biga Madencilik, TÜMAD Madencilik ve Eti Bakır şirketleri, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu. Şirketler, hastaneye ve çalışanlarına pandemi ile mücadelesinde destek olmak amacıyla 40 adet elektrikli hava filtreleme solunum cihazlı tulum ile 1 adet yoğun bakım destek ünitesi cihazı bağışladı. 
Pandemi hastalarına hizmet veren ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, yoğun bakım kapasitesini artırmak ve risk altındaki sağlık personelinin virüsten korunmasına yardımcı olmak amacıyla Çanakkale´deki maden şirketleri bağışta bulundu. Doğu Biga Madencilik, TÜMAD Madencilik ve Eti Bakır şirketleri, yoğun bakım ile pandemi servislerinde görev yapan personelin virüsten korunmasına destek olmak amacıyla N95 maskeden daha fazla koruyuculuğa sahip olduğu belirtilen 40 adet elektrikli hava filtreleme solunum cihazlı tulum ile 1 adet yoğun bakım destek ünitesi cihazı bağışı yaptı.  Şirketlerin, acil servis ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere önümüzdeki hafta yeni cihaz bağışında bulunacağı da belirtildi. 
'SAĞLIK PERSONELİNİN KORUNMASINA KATKIDA BULUNMAK İSTEDİK'
Alınan cihazların tesliminin ardından Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Ahmet Şentürk, TÜMAD Madencilik İşletme Müdürü Çağrı Ökten ve Halkla İlişkiler Müdürü Şaban Kılıçan, ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muammer Karaayvaz´ı ziyaret etti. Şentürk, pandemi sürecinde sağlık personelinin büyük bir özveriyle görev yaptığını ve kendilerine minnettar olduklarını belirterek, "Sizlerin yükü oldukça ağır. Bizler ne yapsak bu hakkınızı elbette ödeyemeyiz. İçerisinde bulunduğumuz bu durumu, hep birlikte el ele vererek aşacağız. Maden şirketleri, sadece ekonomik birer yatırım değil, çevresel ve sosyal anlamda sürdürülebilirlik projeleriyle, faaliyet gösterdikleri çevreden başlayarak genişleyen halkalarla mümkün olduğunca günlük yaşama da dokunan birer yapı haline geldi. Modern madenciliğin bu yapısını bizler son derece önemsiyoruz. Son bir yıldır tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 sürecinde büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza destek olmak, onların çalışmalarını kolaylaştırmak adına bir araya gelerek bir destek vermeyi düşündük. Hem yoğun bakım kapasitesinin artırılmasına hem risk altındaki sağlık personelimizin korunmasına katkı koymak istedik. Bir an önce bu sürecin sona ermesi ve sağlıklı günlere geri dönmek en büyük dileğimiz. Bunda da en önemli yük yine sizlere düşüyor. Size, personelinize ve tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz" dedi.
Başhekimi Prof. Dr. Muammer Karaayvaz´ı ise, şirket yetkililerine hassas ve duyarlı davranışları nedeniyle teşekkür ederken, Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Naci Tülek, "İçerisinde bulunduğumuz bu günlerde, en önemli yatırımın sağlık alanına yapılması gerektiği düşüncesiyle hareket ederek, yaptığımız çağrıya kayıtsız kalmayan tüm şirketlerimizin yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-12-14 12:57:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği faaliyete başladı
YEREL HABERLER Çanakkale'de Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ...
Maden şirketlerinden pandemi hastanesine destek
YEREL HABERLER Maden şirketlerinden pandemi hastanesine destek
Ezine Gıda OSB, kadın istihdamı için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Ezine Gıda OSB, kadın istihdamı için kolları sıvadı
(Özel) Milli şairin hatıratlarındaki Bayramiç tahin helvası coğrafi işaret yolunda Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un çocukluk yıllarında yediği ve hatıratlarında yer alan Bayramiç helvasının serüveni 1800’li yıllara dayanıyor Bayramiç tahin helvası, içinde barındırdığı C ve E vitaminleriyle bağışıklığa iyi geliyor ve korona virüse karşı vücudu koruyor
YEREL HABERLER (Özel) Milli şairin hatıratlarındaki Bayramiç tahin ...
Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına ...
Bahçe tellerine takılan kediyi, itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bahçe tellerine takılan kediyi, itfaiye kurtardı
Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale Boğazı, köprü çalışmaları için gemi geçişlerine kapatıldı (2)
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı, köprü çalışmaları için gemi ...
Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe açıldı
Çanakkale´deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale´deki uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
Çanakkale'de torpido ve vites altına gizlenen uyuşturucuları ‘Şila’ buldu Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
YEREL HABERLER Çanakkale'de torpido ve vites altına gizlenen ...
1915 Çanakkale Köprüsü’nde ‘kedi yolu’ yapım çalışmaları sürüyor Çalışmalar kapsamında boğaz, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ‘kedi yolu’ yapım ...
Çanakkale Boğazı, köprü çalışmaları için gemi geçişlerine kapatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı, köprü çalışmaları için gemi ...
Çanakkale'de bir koyun tek seferde 5 kuzu doğurdu
YEREL HABERLER Çanakkale'de bir koyun tek seferde 5 kuzu doğurdu
Tek batında 5 kuzu doğurdu
YEREL HABERLER Tek batında 5 kuzu doğurdu
‘Yağmur duasının’ ardından Çanakkale’de yağışlar etkili oldu Kuraklık sıkıntısı çeken Çanakkale’de yağmur, toprakla buluştu
YEREL HABERLER ‘Yağmur duasının’ ardından Çanakkale’de yağışlar ...
Kuraklık yaşanan Çanakkale´ye beklenen yağış geldi
YEREL HABERLER Kuraklık yaşanan Çanakkale´ye beklenen yağış geldi
Kaymakam Gürdal, köy konağını inşaatını inceledi Sevdanur Şahin
YEREL HABERLER Kaymakam Gürdal, köy konağını inşaatını ...
Sintenist’in kaldığı mağara turizme açılacak
YEREL HABERLER Sintenist’in kaldığı mağara turizme açılacak
Çanakkale'de cadde ve meydanlar boş kaldı
YEREL HABERLER Çanakkale'de cadde ve meydanlar boş kaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X