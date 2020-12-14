Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli



Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)KUZEY Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle GökçeadaKabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle GökçeadaKabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada, KabatepeGökçeada hattında yarın Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 05.00 ve 09.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

KabatepeGökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2020-12-14 17:33:40



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