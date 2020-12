Covid-19, 20 yıllık mesleğinden etti 20 yıllık lokantacı pandemi sebebiyle dükkanı kapanınca geçimini pazarcılıkla sağlıyor

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi ile Balıkesir’in Edremit ilçesinde 20 yıl lokantacılık yapan Ali İhsan Tükel, pandemi sürecinde iş yerini kapatmak zorunda kalınca geçimini pazarcılıkla sağlıyor.

Bütün dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde yeniden yükselişe geçen korona virüs (Covid19) salgını, hayatları her yönden etkilemeye devam ediyor. Bayramiç ve Edremit’te 20 yıl boyunca lokantacılık yapan ve ‘Çorbacı Ali Dayı’ lakabıyla tanınan Ali İhsan Tükel, korona virüsün ekonomik anlamda etkilediği isimlerden biri.

Yaklaşık 10 yıl Bayramiç'te lokanta işleten Tükel, ardından Edremit'e giderek mesleğini burada sürdürdü. Edremit'te de 10 yıl lokantacılık yapan Tükel, pandemi sürecinde iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Yaz aylarının gelmesiyle vaka sayılarının düşmesi ve yasakların hafifletilmesi sonrasında bu kez Küçükkuyu'da lokanta açan Tükel, kısıtlamaların geri gelmesiyle Eylül ayında iş yerini bir kez daha kapatmak zorunda kaldı.

Bayramiç ve Küçükkuyu'da pazarlarda tezgah açan Tükel, köylere de giderek satış yapıyor. Her hafta Küçükkuyu'dan Bayramiç pazarına gelen Tükel, geçimini sağlayacak parayı kazanmaya çalışıyor. Kısıtlamaların kalmasıyla birlikte yeniden işine dönmek istediğini belirten Tükel, "20 seneden beri lokantacılık yapıyorum. Bayramiç’te başladım, kapatıp Edremit’e geçtik. Edremit’te başladık ama pandemi dolayısıyla orada da kapattık. Daha sonra Küçükkuyu’da yer aldım, 3 ay sonra orayı da kapattık. Şimdi pazarlarda ekmek parasını çıkarmaya çalışıyoruz. Pazarlar ölü, kimse yok pazarlarda kimseler yok. Yapacak bir şey yok. Gidip hırsızlık yapacağımıza gene burada işimizi yapıyoruz. Ekmeğimizin peşinde koşturuyoruz. Pazarda da her yere sokmuyorlar. Kayıtlı olduğun yerlere gidebiliyorsun. Lokanta duruyor, kirası işlemeye devam ediyor. Dükkan kapalı olsa da mal sahibi kirayı peşin istiyor. Allah yardımcımız olsun" dedi.

