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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aktaş, bal ormanları proje sahasını gezdi

İHA

Vali Aktaş, bal ormanları proje sahasını gezdi

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kaz Dağları’na kurulması planlanan bal ormanları proje sahasında incelemelerde bulundu.
Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir’den saha hakkında bilgiler alan Vali Aktaş, “ Kaz dağları, hem iklim, hem de eşine az rastlanır endemik bitki florası zenginliğiyle sıra dışı bir güzelliğe sahip. Bu coğrafyayı arıcılarımızın, doğaseverlerin hizmetine kazandırmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” dedi.
Alpler’den sonra dünyanın oksijen yoğunluğu en fazla olduğu ikinci bölge olan Kaz Dağlarına bal ormanları yapılması için ilk somut adım atıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kaz Dağları’nı gezerek Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Bölge Müdürü Enver Demirci, şube müdürü Mustafa Demirbaş, Bayramiç Orman İşletme Müdürü Zafer Özbek ve bir grup arıcıdan proje sahaları hakkında bilgiler aldı.
Eşine az rastlanır flora
Dünya’nın ilk doğa ve şifa bilimcilerinden olan Paul Sintenis’in ilk endemik bitkililerini toplarken kaldığı, Kaz Dağları eteklerindeki mağarası hakkında da yetkililerden bilgi alan Vali Aktaş, “Kaz Dağları, bitki ve hayvan zenginliği, Milli Parkı ve eşsiz doğal güzellikleriyle ülkemizin en değerli hazinelerinden biri. Yapılan çalışmalarda bugüne kadar Kaz Dağı'nda 800 bitki taksonu tespit edildi. Ancak bu sayının 1000 civarında olduğu tahmin ediliyor. Ama bundan daha önemlisi, başta Kaz Dağı Göknarı olmak üzere 32 adet bitki türü dünyada sadece bu bölgede bulunmakta. Bu bölge özellikle aracılarımız açısından çok değerli. Dünyanın ilk şifa ve doğa bilimcilerinden Paul Sintenis’in ilk bitkilerini toplayarak dünya ilaç sanayinin hizmetine sunması da bunun bir göstergesi” dedi.
“Antioksidan değeri çok yüksek”
Bal ormanları projesi kapsamında sahayı arıcıların hizmetine kazandırmak için çalışmalara başladıklarını belirten Vali Aktaş, “Bu coğrafya arıcılarımız için çok kıymetli. Özellikle bölgede yetişen yabani sarımsak bölge ballarının antioksidan değerlerinin yüksek olmasına neden oluyor. Gerek arıcılarımızı gerekse üniversitemizi ortak paydada buluşturmayı çok istiyoruz. Özellikle Kaz Dağlarından elde edilen salgı ballarıyla ilgili üniversitemizde yapılan çalışmada antioksidan değerinin çok yüksek olduğu tespit edildi. Bu konuda araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor “ diye konuştu.
Vali Aktaş bal ormanları sahasında yaptığı incelemenin ardından Bayramiç baraj gölünde yapılması planlanan Sarı Kız Mesire Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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