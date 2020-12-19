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Bozcaada'da pandemi nedeniyle emlak fiyatları katlandı

DHA

Bozcaada'da pandemi nedeniyle emlak fiyatları katlandı


Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinin ana karadan uzak olması ve koronavirüs döneminde daha güvenli bir liman olarak görülmesi nedeniyle, adadaki ev, bağ ve tarla fiyatları yükseldi. Emlakçılar, şu anda adada bağ evi fiyatlarının 2 milyon liradan başlayıp, yeri ve büyüklüğüne göre 2 milyon dolara kadar çıktığını söyledi.
Farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve soğuk denizinin yanı sıra, İstanbul'a yakınlığıyla pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm cenneti Bozcaada ilçesinde ev, bağ ve tarlalara talep arttı. Özellikle kalabalık kentlerde koronavirüs riskinin daha yüksek olduğunu düşünen vatandaşlar, bundan sonraki yaşamları için daha güvenli yerler aramaya başladı. Temiz denizi ve doğasının yanı sıra kültürel yaşamıyla birçok güzelliği bünyesinde barındıran Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada, koronavirüs salgını sürecinde bir de uzun süre hastalığın giremediği yer olarak anılınca, adada emlak sahibi olmak isteyenlerin sayısı da arttı.
Büyük bölümü imara kapalı olan Bozcaada´da, emlakçılar yoğun talebe rağmen satılık emlak bulmakta zorlandıklarını, kiralık iş yeri bulmanın da imkansız hale geldiğini belirtti. İleride imara açılma ihtimali ve yatırım mantığı nedeniyle bağ ve tarlalar hızlı bir şekilde satılmaya başladı. Bazı kişiler ise, 'hiçbir şey yapamazsam bile içine bir karavan koyarım, yaşarım' düşüncesiyle hiçbir zaman imara açılamayacak yerlere dahi rağbet gösteriyor. Koronavirüs salgınına rağmen işletmelerin kazançlı bir sezon geçirmesi kiralık otel, pansiyon ve restoran gibi iş yerlerine olan talebi de artırınca, adada kiralık iş yeri bulmak oldukça zorlaştı. Bozcaada'da, 6-7 odalı küçük otellerin yıllık kirası 120 bin liradan, bağ evi fiyatları 2 milyon liradan ve imar izni çıktığında yapılaşma koşullarına uygunluk taşıyan bağ ve tarlaların dönüm fiyatları da 100 bin liradan başlıyor. 'İçine bir karavan koyup kullanırım' diye düşünenlerin talep gösterdiği hiçbir şekilde imara açılamayacak yerlerin dönüm fiyatı ise 50-80 bin lira arasında değişiyor. 
Bozcaada'da emlakçılık yapan Bahadır Mandacı, talep patlaması nedeniyle emlak fiyatlarının çok yükseldiğini belirterek, "Elimizde kiralık olarak hiç konut ve iş yeri yok. Satılık olarak rağbet daha çok bağ evlerine oluyor. Fiyatlar yükseldi ama buna rağmen inanılmaz bir talep var. Herkes daha az insanın olduğu, popülasyonun daha az olduğu kesimlere kaçmak istiyor. Bozcaada´daki bağ evleri de bunu arayanlar için bulunmaz bir cennet ve fırsat. Adada en uygun bağ evi fiyatı 2 milyon liradan başlıyor. Tabi farklı seçenekler var. Yerine, metrekaresine dönümüne göre fiyatlar daha da yükseliyor. Fiyat 2 milyon dolarlara kadar çıkıyor. İleride adada imar izni çıktığında yapılaşma koşullarına uygunluk taşıyan bağ ve tarla gibi yerlerin dönüm fiyatı, manzarası ve yolu varsa 100-150 bin lira arasında değişiyor. Hiçbir şekilde imar alamayacak yerlerin dönümü ise, 50-80 bin lira arasında. İnsanlar bu yerleri, içine bir karavan koyup kullanırım düşüncesiyle alıyor. Bozcaada'dan emlak alıp da zarar eden hiç yoktur. Zaten ihtiyaçtan dolayı yer satan da yok. Şu anda bir tane bile kiralık işletme yok. Ama kiralık yer soran çok. Beni 50 kişi arıyor, kiralık otel ya da restoran için ama bir tane bile yok şu an" dedi. 
Emlakçı Hüseyin Pehlivan ise, pandemi nedeniyle emlak fiyatlarının talebe bağlı olarak artığını belirterek, "Bunun nedeni insanların güvenli yer arayışı, izole olmak istemesi. Bozcaada´da özellikle kiralamak için çok talep var. Kiralayanlar kiraladı, kışı burada geçirenler de var. Şu anda kiralık iş yeri isteyen çok ama maalesef yok. Ev satın almak isteyen de çok oluyor. Çünkü bu süreçte insanlar güzel yerlere kaçmak ve daha izole yaşamak istiyor. Bağ evinin fiyatları yerine göre değişiyor. 2 milyon liraya da 2 buçuk milyon liraya da bağ evi var. Talep ve fiyatlar pandemiden dolayı arttı. Otel, pansiyon ve restoran kiralamak için 50 kişi sırada şu an. Pandemi döneminde insanların umudu azalmıştı ama otel ve restoranlar bu yaz iyi iş yaptı. Bu nedenle kiralık iş yeri arayanlar arttı. Şu anda oteline göre yıllık kira 100-150 bin lira arasında. Daha yüksek kira isteyenler de var tabi ama bu yerleri kiralayanlar zarar edebilirler" diye konuştu. 
Geçen yıl pandemi döneminde bağ evi satın alan ve adada yaşamaya başlayan Selahattin Muradoğlu ise, "Yaklaşık 1 yıl oldu adaya yerleşeli. Evimizi bu hale getirdik. Çok mutluyuz, çok sevdik buraları. Herhalde ömrümün sonuna kadar artık burada yaşayacağım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Serkan İLİK
2020-12-19 10:06:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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