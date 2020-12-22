Bayramiç'in meşhur elmasına yoğun talep

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayramiç'in meşhur elmasına yoğun talep

DHA

Bayramiç'in meşhur elmasına yoğun talep


Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları eteklerindeki bahçelerde yetişen ve ayrı bir lezzete sahip coğrafi işaret tescilli elmalar büyük talep görüyor. Bir süre önce hasat edilerek soğuk hava depolarına konulan elmalar, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği kış aylarında başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin büyük kentlerindeki hallere, buralardan da vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor. Bu yıl rekoltenin yaklaşık 130 bin ton olduğunu belirten İlçe Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, Bayramiç elmasının özel olduğunu söyledi. 
Kazdağları'nın eteğindeki meyve bahçelerinde yetişen coğrafi işaret tesciline sahip elmalar kendine has aroması, rengi ve lezzetiyle öne çıkıyor. Bayramiç ilçesinde hasadı tamamlanan elmada bu yıl yüksek rekolte ve fiyatlar, üreticinin yüzünü güldürdü. Hasadın ardından bazı üreticiler elmasını hemen satarken, bazıları ise kış aylarında daha yüksek fiyatla ürününü satabilmek için soğuk hava deposuna koydu. Kışın başlamasıyla birlikte de soğuk hava depolarından çıkarılan elmalar pazarlanmaya başlandı. Bayramiç elması özellikle metropol kentlerdeki market ve pazar tezgahlarında vatandaşın ilk tercihi oluyor. Soğuk hava depolarından çıkarılan elmalar, istihdam edilen kadın işçiler tarafından seçilerek kasalanıyor, ardından da başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerdeki hallere gönderiliyor. 
'BAYRAMİÇ ELMASI ÖZELDİR' 
Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, ilçede yaklaşık 130 bin ton elma üretimi yapıldığını belirtti. Başkan Pehlivan, "Bayramiç elması coğrafi işaret aldıktan sonra dünyada bilinirliği arttı. Bayramiç elması, son zamanlarda tanınabilirliğinden ziyade tüketici tarafından aranılan ve istenilen bir ürün oldu. Elma sevkiyatı nedeniyle ilçemizde pandemiye rağmen istihdam devam ediyor. Birçok kişi evinde istirahat ederken, bizim üreticilerimiz ve çalışanlarımız Bayramiç elmasını tüketiciye sunmakta. En büyük mesele üreticimizin kazanıyor olması. Son zamanlarda üreticimiz kazanıyor. Bu yılkı rekolte yaklaşık 130 bin ton. Ürünümüz gayet kaliteli. İnce kabuklu ve lezzetlidir. Bayramiç elması toplum tarafından aranan bir elmadır. Bayramiç elması nefasetini Kazdağları´ndan almaktadır. Bu elma, mitolojide ve Troya Savaşları döneminde Paris´in Afrodit´e güzellik yarışmasında verdiği elmadır. Tarihe konu olmasının yanında Kazdağları, Alpler´den sonra ikinci oksijen deposudur. İklim ve florası ile doğadan gelen ayrı bir tattır. Pandemi döneminde elma tüketilmeli. Biz Bayramiç elmasını tüketicilere öneriyoruz" dedi.
Soğuk hava deposu işletmesi temsilcisi Rıdvan Özdemir ise, "Şu anda depomuzda bu yörenin ürünleri depolanmaktadır. Bu depodan sezonda 8 ila 10 bin ton arasında mal işlenip gitmektedir. İstanbul hallerine ağırlıklı olarak mal sevkiyatı yapılır. İzmir´e ve diğer hal bölgelerine de gidiyor. Geçen sene özellikle Rusya´ya yüklü miktarda ihracat yapılmıştır. Bayramiç elmasına talep hep var. Kalite olarak, aroma olarak ve lezzet olarak diğer elmalardan daha farklı bir karaktere sahip. Aynı zamanda da ürerim potansiyeli çok yüksek bir bölge" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2020-12-22 08:32:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Alper Şener: “Yayılım hızı artıyor, İngiltere için ciddi sorunlar olabilir”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Alper Şener: “Yayılım hızı artıyor, ...
Ağıla giren sokak köpekleri 70 tavuk ve 3 kuzuyu parçaladı
YEREL HABERLER Ağıla giren sokak köpekleri 70 tavuk ve 3 kuzuyu ...
Çan Belediyesi salep fidanlarını toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Çan Belediyesi salep fidanlarını toprakla buluşturdu
Çanakkale sokaklarında sessizlik hakim
YEREL HABERLER Çanakkale sokaklarında sessizlik hakim
Biga'da işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Biga'da işçi servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 ...
Çanakkale´de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Çanakkale´de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X