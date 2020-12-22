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Sokak köpeklerinin saldırdığı ağılda nöbet tutuyor

DHA

Sokak köpeklerinin saldırdığı ağılda nöbet tutuyor


Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ -Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'de 70'e yakın tavuğuyla 3 kuzusunun sokak köpeklerinin saldırısı sonucu telef olduğunu iddia eden Halil Özcan (53), "Köpek sevicilere hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepki gösterdi.
Biga ilçesinin İdriskoru köyünde 20 yıldır hayvan yetiştiriciliği yapan Halil Özcan'a ait ağıla, pazar sabahı saat 05.30 sıralarında sokak köpekleri girdi. İddiaya göre 70'e yakın tavuk ile 5 kuzuyu sokak köpekleri telef etti. Olayın ardından 2 gecedir ağılında, olası yeni saldırıya karşı nöbet tutan Halil Özcan, "Köpeklerin saldırısını o saatte işe giden bir köylü, görerek bana haber verdi. Ağıla geldiğimde bir katliamla karşılaştım" diye konuştu.
'AĞILA ASLAN, TIMSAH GİRDİ SANDIM'
Yaklaşık 70 tavuğu ile 5 kuzusunun telef olduğunu iddia eden Halil Özcan, hayvanseverleri eleştirerek şunları anlattı: "Burası Milli Park değil. `Sokaklar köpeklerin´ diyerek başımızın etini yediler. Yazık, günah değil mi? Bunlar da can. Madem köpekleri çok seviyorlar, onlara bir yer yapsınlar. Oraya giderek hayvanlara eziyet edersek işte o zaman bizlere tepki göstersinler. 'Köpek' konu olunca bütün dünyayı ayağa kaldırıyorlar, tavuğa, koyuna, insana saldırı olunca ses çıkartmıyorlar. Telef olan hayvanlarımın parasında pulunda değilim. Fakat  köpek sevicilere, hakkımı helal etmiyorum. 10-15 tane sürü halinde kocaman köpekler,  Biga ilçe merkezi ile çarşıda geziyor. Gece olunca da köye gelip kuzuları, tavukları paramparça ediyorlar".
Özcan, köpeklere karşı olmadığını ancak yaşadıklarının yarın bir gün başkasının da başına gelebileceğine dikkat çekti. Ağılında sokak köpeklerinin bir katliama neden olduklarını kaydeden Özcan, "Yemin ediyorum aslan ya da timsahın ağıla girdiğini düşündüm. İki geceden beri ağılın yanına çektiğim aracımın içinde nöbet tutuyorum. Asıl bu olayın suçlusu köpekleri, getirip Biga´ya ve köylerine bırakıp gidenlerdir" dedi. 
`AÇ KALAN KÖPEKLER KUZULARA SALDIRDI´
İdriskoru Köyü Muhtarı Feyzullah Şahin de başıboş bir şekilde sokaklarda sürüler halinde gezen köpeklerin aç bırakıldığını söyledi. Muhtar Şahin, "Bu köpekler aç olduğu sürece yine bizim köye, gelerek hayvanlara saldırmaya devam edecek. Belediye ile hayvanseverlerin bu köpekleri, bakılacakları barınaklara yerleştirmesi lazım. Bizim kendi köyümüzün köpekleri de var. Ancak aç kalmadıkları için zarar vermiyorlar. Köyümüz,Biga ilçe merkezine 500 metre uzaklıkta. Aç kalan köpek sürüleri,  hayvanlarımıza saldırıyor" dedi. 
BİGA´DA HAYVANSEVERLER TEPKİLİ
Geçtiğimiz ekim ayında ilçede 19 sokak köpeği, zehirli tavuk ciğeri verilerek zehirlendi. Bunun üzerine Biga Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği olaya tepki gösterdi. Bu olay sonrasında köy halkı ile hayvanseverler karşı karşıya geldi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Ayhan AKKAYA
2020-12-22 15:10:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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