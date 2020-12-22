Bayramiç´te koyun, tek batında 6 yavru doğurdu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Bayramiç ilçesinde, küçükbaş yetiştiricisi Bayram Ali Bozan´a (32) ait koyun, bir batında 6 yavru doğurdu.
Bayramiç'in Yigitler köyünde yaşayan Bayrami Ali Bozan´a ait koyun, tek seferde 6 yavru birden doğurdu. Daha önce oto elektrikçiliği yapan Bozan, 2 yıldan bu yana küçükbaş yetiştiriciliği yaptığını belirterek, "Koyunlardan biri sabaha karşı doğuma başladı. İlk önce 3 yavru dünyaya getirdi. Doğum bitti sandım. Ancak ardından 3 yavru daha dünyaya getiren ben de şaşırdım. İlk böyle bir durum ile karşılaştım. Daha önce 2-3 yavru yapan koyun gördüm. Ama ilk kez bir koyunum 6 yavru birden dünyaya getirdi" dedi.
Bayram Ali Bozan´ın kızı Azra Bozan da 6 yavruyu birden görünce büyük sevinç yaşadı ve kucağına alarak sevdi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL
2020-12-22 16:36:44
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