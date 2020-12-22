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Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek öldü Göbek bağı kordonu hala üzerindeydi Vicdansızlığın böylesi, yeni doğan bebeği çöp konteynerine attılar

İHA

Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek öldü Göbek bağı kordonu hala üzerindeydi Vicdansızlığın böylesi, yeni doğan bebeği çöp konteynerine attılar

Çanakkale’de yeni doğan bir bebek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöp konteynerine atıldı. Çöp toplayan bir kadın tarafından bulunan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Çanakkale’nin merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce süpermarketin hemen arkasında bulunan bir çöp konteynerine yeni doğan erkek bebek bırakıldı. Bir süre sonra çöp toplayan bir kadın, konteynırdan bebek sesi geldiğini duyunca durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği alarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürdü. Göbek bağı kordonunun üzerinde olduğu ve yaklaşık 2 saat önce doğduğu tahmin edilen bebek hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, bebeği çöp konteynerine bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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