Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (4)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ANNEBABASI VE ERKEK ARKADAŞIYLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden Ezgi Ç. ile erkek arkadaşı Mustafa P., annesi D.Ç. ve babası A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ

2020-12-23 11:46:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.