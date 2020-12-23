Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (4)

ANNEBABASI VE ERKEK ARKADAŞIYLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden Ezgi Ç. ile erkek arkadaşı Mustafa P., annesi D.Ç. ve babası A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2020-12-23 11:46:56
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.