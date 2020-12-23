Biga'nın İlyasalan köyü karantina altına alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı İlyasalan köyü korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında on gün karantina altına alındı.
Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Mustafa Can başkanlığında toplanarak karar aldı. Yapılan açıklamada, "İlçemiz İlyasalan köyünde saptanan Yeni Koronovirüs (Covid19) vakalarının yayılımını engellemek,toplum sağlığını korumak amacıyla,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27.ve 72. maddeleri doğrultusunda 23/12/2020 Çarşamba günü saat 00:00 dan itibaren 10 gün süreyle İlyasalan köyü için bir takım kısıtlamaların uygulanmasına karar verilmiştir. Köye giriş ve çıkışlar istisnalar dışında yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.