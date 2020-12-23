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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bebeğini çöpe atan anne ve sevgilisi adliyeye sevk edildi

İHA

Bebeğini çöpe atan anne ve sevgilisi adliyeye sevk edildi

Çanakkale’de yeni doğan bebeğini çöp konteynerine bırakarak ölümüne sebep olan anne Ezgi Ç. (22) ile sevgilisi Mustafa P. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çanakkale’nin merkeze bağlı Kepez beldesi Şenkartal 28. Sokak’ta dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşanmıştı. Yeni doğan bir erkek bebek, henüz kordon bağı üzerindeyken çöp konteynerine bırakılmış, çöp toplayan bir kadın tarafından bulunmuştu. Durum hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeği alarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürmüş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Güvenlik kamerası kayıtlarından bulundu
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Cinayet masası dedektifleri yaşanan gelişmeler üzerine geniş çaplı inceleme başlatarak, bölgedeki MOBESE ve diğer güvenlik kameralarını inceleyip, olayın failini 2 saatte yakaladı. Cinayet masası dedektifleri, anne Ezgi Ç.’nin yeni doğan bebeğini çöpe attığını kameralardan tespit etti. Ezgi Ç.’nin evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğin babası 21 Mustafa P.’de emniyete getirilerek sorguya alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, kızına yardım ettikleri iddia edilen E.Ç.’nin annesi D.Ç. (44) ile babası A.Ç. (47) da evdeki suç delillerini yok etmek suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kan donduran ifade
Bebeğini evin tuvaletinde dünyaya getiren Ezgi Ç., emniyetteki ifadesinde uzun süre hamile olduğunu ailesinden gizlediğini belirterek, “Çocuğumu evde dünyaya getirdim. Ailem son ana kadar olayı bilmiyordu. Son ana kadar durumu ailemden sakladım. Doğumun ardından olayın şokunu üzerimden atamadım. Evden çıktım ve tenha gördüğüm bir yere bebeğimi bıraktım sonra eve döndüm" dediği ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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