Rus savaş ve askeri römorkör gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait RFS 911 borda numaralı mayın tarama gemisi Ivan Golubets ile SB739 borda numaralı askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden bugün saat 12.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait RFS 911 borda numaralı mayın tarama gemisi Ivan Golubets ile SB739 borda numaralı askeri römorkörü saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen gemiler, Nara Burnu’ndan ilerleyerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Rus savaş gemisi ve askeri römorkörünün boğazı geçişlerine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.