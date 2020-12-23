Rus savaş ve askeri römorkör gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Rus Donanması'na ait RFS 911 borda numaralı mayın tarama gemisi Ivan Golubets ile SB739 borda numaralı askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden bugün saat 12.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait RFS 911 borda numaralı mayın tarama gemisi Ivan Golubets ile SB739 borda numaralı askeri römorkörü saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen gemiler, Nara Burnu’ndan ilerleyerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi ve askeri römorkörünün boğazı geçişlerine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.