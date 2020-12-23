Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (5)

Trakya'da vatandaşlar "salgının ev içi bulaşma oranı"nın azalması için tedbirlere uyma çağrısı yaptı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ANNE TUTUKLANDI

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinin tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeği çöp konteynerine atarak ölüme terk eden Ezgi Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erkek arkadaşı Mustafa P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ezgi Ç.'nin annesi D.Ç. ve babası A.Ç. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2020-12-23 21:50:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.