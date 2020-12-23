Çan’da bir mahallenin 5 sokağı karantina altına alındı

Çanakkale’nin Çan İlçesinde, İstiklal Mahallesi Güngören Mevkii 12345 sokakları korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Çan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu İlçe Kaymakamı Mustafa Gürdal başkanlığında toplanarak, İstiklal Mahallesi Güngören Mevkii 12345 sokaklarının yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bu akşam saat 20.00 itibari ile 10 gün süreyle karantina altına alınmasına karar verdi. Kararın ardından Çan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstiklal Mahallesi Güngören Mevkii 12345 sokaklarının giriş çıkışlarını kontrol altına aldılar.
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