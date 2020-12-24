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Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş, Ezine Gıda OSB’ye 300 milyon TL’lik yatırım yapacak

İHA

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş, Ezine Gıda OSB’ye 300 milyon TL’lik yatırım yapacak

Çanakkale’de, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki 112 bin 411 metrekare arsanın Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş'ye tahsisini öngören sözleşme imzalandı.
Çanakkale Valiliği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Salonunda gerçekleştirilen arsa tahsis sözleşmesi törenine; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ezine Kaymakamı Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Arslan Uzan, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Çanakkale Ticaret Sanayi Odası Başkanı Tamer Selçuk Semizoğlu, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok ve Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen katıldı.
Tamamlandığında 136 hektarlık bir alanda faaliyet gösterecek olan yöre ve bölge ürünlerinden daha fazla katma değer elde edilerek dünya standartlarında üretimini sağlayacak olan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde, Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş 300 milyon TL’lik yatırım yapacak.
112 bin 411 metrekarelik yüzde 40 hibe ile tahsisi yapılan arsada ton balığı konserveleri ve diğer su ürünleri konserveleri üretimi yapacak olan firma, 2 bin kişiye istihdam sağlayacak.

“En büyük parseli Dardanel Ton’a verdik”
Atılan imzalar sonrası önemli değerlendirmelerde bulunan Ezine OSB Müdürü Alper Altınok, “Organize Bölgesi olmayla alakalı 2016 yılının sonunda istihdam, kuruluşundan bugüne kadar, Türkiye’nin en hızlı ilerleyen OSB’si olarak bugün de aslında bu atılan imza ile kanıtlamış olduk. 3 sene gibi bir zamanda, Türkiye ve dünyada büyük bir firma olan Dardanel Ton’a organize sanayi bölgemizin hemen hemen en büyük parselini bugün itibariyle vermiş bulunuyoruz” dedi.

“Yatırımcıların önünü biraz daha açmış olacağız”
Alt ve üstyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Altınok, “Ciddi bir şekilde altyapı çalışmalarına devam ediyoruz. Bununla birlikte bazı bölgelerde üstyapı çalışmalarına geçtik. İdari binamızın kaba inşaatı bitti. Ana hat elektriğimiz bitti, onu tamamladık. Yüzde 70 civarında altyapı çalışmalarımız ve döşemelerimiz bitmiş durumda, üstyapıya geçiyoruz. 2021 yılında bizim altyapı ile alakalı sözleşmelerimiz bitiyor ama Haziran ve Temmuz aylarında biz öne çekerek tüm altyapı işlerini bitirmiş olacağız. Böylelikle yatırımcıların önünü biraz daha açmış olacağız” diye konuştu.

“Türkiye’nin diğer illerinden de büyük talepler geliyor”
Türkiye’nin diğer illerinden de büyük talepler aldıklarını kaydeden Altınok, “Bugünkü imza ile birlikte Dardanel’in burada faaliyete geçmesiyle birlikte de diğer yatırımcı firmaların kısa zamanda tahsis işlemlerini yapacağız. Tabii bu, Çanakkale ve bizler için sevindirici bir sonuç. Taleplerimiz çok fazla. Yüzde 70’in üzerinde talep alıyoruz. Ete kemiğe bürünen bir hal aldıkça da bizi daha çok heyecanlandırıyor. Türkiye’nin diğer illerinden de çok talep alıyoruz. İnşallah burayı en doğru biçimde yönetip, Çanakkale’ye hem istihdam hem de ekonomi anlamında büyük kazançlar sağlarız. Çanakkale’ye olan borcumuzu da bir nevi bu şekilde ödeyeceğimizi düşünüyorum. Çanakkale gıda sanayisi üzerine ciddi yatırımcılar çekecektir. Bu bir başlangıç oldu, hızla devam edecek” şeklinde konuştu.

“Göç veren değil, göç alan bir Ezine olma yolunda ilerliyoruz”
Yapılan yatırımlarla Çanakkale’nin Ezine ilçesinin göç almaya başlayacağını belirten Ezine Belediye Başkanı ve Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Güray Yüksel, “Dardanel’in yapmış olduğu yatırımlar noktasında en büyük payı şu anda Ezine aldı. 2 bin 500'e yakın bir istihdam oluşacak, yıllardır göç veren bir Ezine’den, göç alan bir Ezine’ye doğru hızla ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sanayiciye ve istihdam noktasında oluşturulacak desteği sunması bizi muktedir etmiştir. Ve bunun sonucunda da bin 360 dönüme güzel işletmeler kurma yolunda ilk imzamızı Dardanel ile atmak Ezine’nin hızlı bir şekilde büyüyeceği anlamına geliyor” dedi.

“1.3 milyar TL olan ciromuzu bu yatırımla 3 milyar TL’ye çıkartmış olacağız”
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen ise, “Bugün, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde, ilk yatırımcı olarak, ilk imzayı atmaktan dolayı hem şahsım hem de şirketlerimiz olarak mutluyuz. 112 dönüm içerisinde; bizim hedefimiz, toplamda 300 milyon TL’lik ve yılda 2 milyar TL üretim yapan, bunun yüzde 25’ini ihraç eden ve 2 bin kişiye istihdam sağlayacak yatırım planlıyoruz. Bu yatırımları son derece modern ve çevreye uyumlu olarak düşünüyoruz. Burada, Dardanel olarak her geçen gün büyüyen ciromuzla, sağladığımız istihdam ve ihracatla bölgemize ve ülkemize katkı sağlamaktan dolayı da mutlu oluyoruz. 2020 yılı ciromuz 1.3 milyar TL. Bu yatırımımızdan sonra bu rakamları 3 milyar TL’nin üzerine çıkartmış olacağız. Hem de ihracatta da çok önemli bir kapasiteye sahip olmuş olacağız. Kısa süre içerisinde yatırımımızı tamamlamayı amaçlıyoruz. Bunun bölgemize, Türkiye ekonomisine ve firmamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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