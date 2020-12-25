Troya Müzesi'ne 1 milyondan fazla sanal ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Troya Müzesi'ne 1 milyondan fazla sanal ziyaret

DHA

Troya Müzesi'ne 1 milyondan fazla sanal ziyaret


Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi, koronavirüs döneminde sanal ziyarete açıldı. Mart ayından bugüne kadar müzeyi sanal ortamda 1 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, sanal müze kararının fiziksel müze ziyaretini artıran bir karar olduğunu belirterek, "1 Haziran'da insanlarımız yeniden ziyarete açılan müzelere koşarak geldi. Bunun nedeni ise sanal müzenin ilgi ve alakayı ayakta tutması oldu. Bu süreç içinde hem fiziksel ziyaret hem de sanal müze ziyaretleri artış gösterdi" dedi.
Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri girişine yaklaşık 70 milyon TL harcanarak yapılan Troya Müzesi, geçen yıl 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açıldı. 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip müze içinde 2 bin eser sergilenmeye başladı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle müzeler bir dönem ziyarete kapatıldı. Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı, aralarında Troya Müzesi'nin de bulunduğu bazı müzelerin sanal ortamda ziyaret edilmesine olanak sağladı. Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından Troya Müzesi yeniden ziyarete açıldı. Ancak, dileyen vatandaşlar Troya Müzesi'ni sanal ortamda ziyaret etmeye devam etti. Müzeyi sanal olarak gezenlerin sayısı 1 milyonu aştı.
'KISA SÜREDE 1 MİLYONU AŞAN ZİYARET GERÇEKLEŞTİ'
Koronavirüsün tespit edilmesinin ardından alınan kısıtlama kararları doğrultusunda 18 Mart'tan itibaren Türkiye'deki müze ve ören yerlerinin ziyarete kapattığını ifade eden Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Fakat bir müze ya da ören yeri girişi kapandığı için işlevini devam ettiremez mi bunu tartıştık. Ardından bakanlığımız hızlı bir karar alarak kapalı kalan müzeleri sanal müzeye hazır hale getirmeye başladı. Troya Müzesi bir hafta içinde ilk açılan sanal müzeler içinde yer aldı. Dileyenler sanalmüze.gov.tr adresinden sanal müzelere giriş yapmaya başladı. Çok kısa sürede 1 milyonu aşan ziyaret gerçekleşti. Türkiye'deki bütün müzeler ve ören yerleri, 1 Haziran günü yeniden açıldı. O zaman şunu gördük; sanal müzeler çok doğru bir karar olmuş. Çünkü 1 Haziran'da insanlarımız müzelere koşarak geldi. Bunun nedeni ise sanal müzenin ilgi ve alakayı ayakta tutması oldu. Bu süreç içinde hem fiziksel ziyaret hem de sanal müze ziyaretleri artış gösterdi. Hatta sanal müze ziyaretleri ile beraber genç nüfusu kültür ve müzelerle kucaklaştırmayı başarabildik. Birkaç gün önce Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüz Gökhan Yazgı Bey; yeni sanal müzelerin açılacağını duyurdu. Sanal müzelerimizin sayısı 20 oldu" dedi.
'SANAL HER GÜN, FİZİKSEL OLARAK HAFTA İÇİ AÇIK'
Sanal müzenin çok doğru bir girişim olduğunu kaydeden Rıdvan Gölcük, konuşmasına şöyle devam etti:
"İnternetten sanalmüze.gov.tr adresine girildiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın 20 müzesinin linke ulaşıyorlar. Bunun içinde Zeugma Müzesi de var, Hatay Müzesi de var, Efes müzesi de var ve Troya Müzesi de var. Troya müzesine tıkladığınızda Troya müzesinin zemin katına geliyorsunuz. Yandan bir kat planı var. İstediğiniz her kata tıklayarak istediğiniz kata ulaşabiliyorsunuz. Adım adım gördüğümüz tüm eserleri izleyebiliyorsunuz. Yanındaki bilgi kutucuğuna tıklayarak bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Şu anda fiziksel olarak ziyarete açığız. Mesai saatlerimiz ve ziyaret saatlerimizde bir değişiklik var. Hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçilerimiz müzemizi ziyaret edebiliyorlar. Sanal müzemize ise, günün her saati ulaşım sağlamak mümkün."DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2020-12-25 08:13:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunanistan'ın ölüme terk ittiği 53 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ittiği 53 kaçak göçmeni, ...
Jandarma ekiplerinden trafik denetimi
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden trafik denetimi
AK Partili Turan: “Mehmet Akif Ersoy’un fikirleri istikamet çizmeye devam ediyor” 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edildi
YEREL HABERLER AK Partili Turan: “Mehmet Akif Ersoy’un fikirleri ...
Biga Belediyesi’nden araç filosuna dev yatırım
YEREL HABERLER Biga Belediyesi’nden araç filosuna dev yatırım
Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş, Ezine Gıda OSB’ye 300 milyon TL’lik yatırım yapacak
YEREL HABERLER Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş, Ezine Gıda OSB’ye ...
Başkan Öz’den makamda değil yerinde yönetim anlayışı
YEREL HABERLER Başkan Öz’den makamda değil yerinde yönetim anlayışı
Başkan Öz’den çay simit ikramı
YEREL HABERLER Başkan Öz’den çay simit ikramı
Maden Jeologları Derneği Başkanı Şentürk yeni altın rezervini değerlendirdi
YEREL HABERLER Maden Jeologları Derneği Başkanı Şentürk yeni altın ...
31 Aralık'ta bir aylık olacak kızı için 31 adet Milli Piyango bileti aldı
YEREL HABERLER 31 Aralık'ta bir aylık olacak kızı için 31 adet Milli ...
Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Meyve suyu kutularına uyuşturucu gizleyen Afgan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Meyve suyu kutularına uyuşturucu gizleyen Afgan ...
Çanakkale´de konteyner evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
YEREL HABERLER Çanakkale´de konteyner evde çıkan yangında yaşlı ...
Ayvacık'taki ev yangınında yaşlı kadın feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Ayvacık'taki ev yangınında yaşlı kadın feci şekilde ...
Bu yöntem şeytanın aklına gelmez Meyve suyu paketlerine gizlenen uyuşturucu maddeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Bu yöntem şeytanın aklına gelmez Meyve suyu ...
Yeni doğan bebeğini çöpe atarak ölüme terk eden anne tutuklandı
YEREL HABERLER Yeni doğan bebeğini çöpe atarak ölüme terk eden anne ...
Çan’da bir mahallenin 5 sokağı karantina altına alındı
YEREL HABERLER Çan’da bir mahallenin 5 sokağı karantina altına ...
Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (5)
YEREL HABERLER Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek ...
Rus savaş ve askeri römorkör gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş ve askeri römorkör gemisi Çanakkale ...
Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale ...
Bebeğini çöpe atan anne ve sevgilisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bebeğini çöpe atan anne ve sevgilisi adliyeye sevk ...
Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (4)
YEREL HABERLER Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek ...
Biga'nın İlyasalan köyü karantina altına alındı
YEREL HABERLER Biga'nın İlyasalan köyü karantina altına alındı
654 yıllık tarihi Murat Hüdavendigar Camii restore ediliyor
YEREL HABERLER 654 yıllık tarihi Murat Hüdavendigar Camii restore ...
Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (3)
YEREL HABERLER Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X