Gökçeada'da Rum vatandaşlar noel ayini düzenledi

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Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde yaşayan Rum vatandaşlar, Panayia Rum Ortodoks Kilisesi'nde noel ayini düzenledi.

Gökçeada merkezdeki tarihi Panayia Rum Ortodoks Kilisesi'nde Rum vatandaşlar, noel ayini düzenledi. Metropolit Kyrillos Sykis'in yönettiği ayinde 25 Aralık olarak kabul edilen Hz. İsa'nın doğum günü de kutlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla yapılan ayinde kilise girişinde mum yakıldı, dualar edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gökçeada Vural BOZOK

2020-12-25 12:52:12



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